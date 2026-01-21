TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Emekli kardeşlerimize ifadem şudur: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler bir kez daha gözden geçirilecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Çocuk Koruma Kanunu'nda yeniden düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Kesici aletlerle veyahut da ateşli silahlarla yapılan öldürmelerde bununla ilgili olarak ağırlaştırmayı özellikle gündeme almamız gerekiyor." diye konuştu.

Suça sürüklenerek cinayet işleyen çocukların cezaevine girdikten sonra çocuk ıslahevinde kalabildiğini söyleyen Özdağ, "Çocuk ıslahevlerinden çıktıkları zaman da adeta profesyonel cinayet şebekelerinin elinde tekrar yeniden profesyonelce adam öldürmeyi öğrenmiş tipler olarak çıkmakta, uyuşturucu baronlarının eline düşmekte veya çetelerin eline düşmekte veyahut da kahraman olarak karşılanmakta." ifadelerini kullandı.

Özdağ, yapılan TOKİ konutları sayılarına ilişkin açıklamaların birbirini tutmadığını da savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını eleştirerek, "20 bin lira ne biliyor musunuz? Açlık sınırının altında, 10 bin lira altında. Herhalde sokaklarda dolaşmıyorsunuz siz. Allah aşkına samimiyetimle söylüyorum, gelin çarşıyı, pazarı beraber dolaşalım, esnafla, emekliyle konuşalım." dedi.

"Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan'ın Türkiye'ye et ihraç ettiği" iddialarına yönelik belgeyi gösteren Çömez, şöyle konuştu:

"Bu kadar milyarlarca liralık eti buraya getireceksiniz, bu millet et çetelerine teslim olacak, hastaneye giden yaşlıların proteinleri düşmüş et alamadıkları için, bunun hesabını soracağız ve bir tek kelime cevap verme tenezzülünde bile bulunmayacaksınız. Peki, ne yapmış biliyor musunuz Mücahid Taylan, bu belgeleri açıkladım diye beyefendi yememiş, içmemiş beni mahkemeye vermiş."

"En doğru zamanda en doğru adımı atarız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, amaçlarının emeklileri enflasyona ezdirmemek, en düşük emekli aylığını "insanca yaşanabilecek düzeye getirmek" olduğunu söyledi.

Emekli meselesini "siyasi rant devşirmek, devleti aciz göstermek ve ekranlara oynamak için" kullanmayacaklarını söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin helal lokmasını kirli siyasi hesaplarına meze yapmak isteyen siyasi istismarcılara da asla pabuç bırakmayız. Biz devletimizin bekasıyla, milletimizin refahını aynı terazide tartar, en doğru zamanda en doğru adımı atarız. Bütçe imkanlarını zorlayarak, devletimizin hazinesini kılı kırk yaran bir hassasiyetle yöneterek, emeklimizin yüzünü güldürecek düzenlemelerin arkasında kale gibi duracağız. Bu konuda Gazi Meclisimizde yapılacak emeklimizin yararına, ülkemizin faydasına her çalışmaya, atılacak her hayırlı adıma MHP Grubu olarak öncülük edeceğiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının arkasında olduklarını belirtti.

Bu konunun tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Temelli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Suriye'de olan mevzular, Türkiye'de olan mevzular... Bunları yan yana getirdiğinizde bizim karşı olduğumuz şey tam da müzakere süreçlerinin, tam da diyalog süreçlerinin tıkanmasına karşı olmaktır. Ama siz çetelerin arkasına dizilirseniz ortada müzakere mi kalır, ortada diyalog mu kalır? 27 Şubat ne kadar değerli ise 10 Mart'taki müzakere süreci de o kadar ümitvardı. O ümitvar süreci ilerletmek yerine, adeta onu ortadan kaldırmaya yönelik bu çetevari yaklaşımları kabul etmiyoruz."

"Adil bir sistem öneriyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, çay-simit, altın ve maaş hesaplamalarına göre mevcut ekonomik durumun 2000'li yıllardaki ekonomik kriz döneminden daha kötü olduğunu savundu.

Kriz döneminde emekli maaşının asgari ücretten yüksek olduğunu, bunun iktidarı rahatsız ettiğini öne süren Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en düşük emekli aylığının AK Parti iktidarından önce 66 lira olduğu" yönündeki açıklamasının doğruyu yansıtmadığını, bu rakamın Bağkur tarım emekli aylığını gösterdiğini, diğer emeklilerin çok daha yüksek aylık aldığını anlattı.

Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye 23 yıl önceki 66 liralık bir rakamı bulup da olmayan bir rakamın arkasında saklanıp emeklinin hakkına giriyor ve hakkını vermiyorsunuz. Bu olacak iş mi? Biz bunu kabul etmiyoruz. Emekliler feryat ediyorlar. 1068 liralık bir zamdan bahsediliyor. 30 güne bölün, bir güne 35 lira düşmüyor. Bu Meclis bir emekliye günde 35 lira vermek için kanun yapacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Adil bir sistem öneriyoruz. Ama diyorsanız ki 'sizinki olmaz, bizimki olsun', biz varız. Çıkartın bir A4, yazın hakkaniyetli bir zam, biz altını imzalayalım ve 5 dakikada geçirelim, müjdeyi verelim."

"Yangın sigortasının bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında hayatını kaybeden 78 kişiyi rahmetle andı, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Konaklama tesislerinin yoğun dönemleri için itfaiye teşkilatı ve sağlık birimleri oluşturulması gerektiğini söyleyen Zengin, "Bina risk analizlerinin daha kapsamlı hale getirilmesi gerekiyor. Otellerde hala 'sigara içilen oda' diye bir ayrım var. Otellerimizde böyle bir satışın olmaması gerekiyor. Bunlar yangın riskini artırıyor. Bir yangın çıktığında kim, nereye ihbar edecek, bununla alakalı mekanizma oluşturulması gerekiyor. Yangın ekipmanlarının standardize edilmesi gerekiyor. Yangın sigortasının bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Emekliliğin herkesin, başta da kendilerinin meselesi olduğunu belirten Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en düşük emekli aylığının AK Parti iktidarından önce 66 lira olduğu" açıklamasının doğru olduğunu, o dönem 66 lira alanların çoğunluğu oluşturduğunu anlattı.

Zengin, emekli aylığının yeterli olmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an biz bunları yaparken popülist bir yaklaşımla değil, içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermek ve en kısa zamanda bu rakamları artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanı'mız da söylüyor. Ama geçen zamandaki artışa baktığınızda ne kadar ciddi artış olduğunu görüyoruz. Emekli kardeşlerimize ifadem şudur: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler bir kez daha gözden geçirilecektir."