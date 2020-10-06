TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep sanayisinin başarısını gölgeleyecek, yok sayacak her yanlışın, büyük girişimci ruhu zedeleyeceğini ve şevkini kıracağını belirterek, "Gaziantep'te kolay bulunmayan gözü kara girişimcilerimiz, büyük bir başarı hikayesi yazarken bizler bu başarıya hep birlikte sahip çıkmalı ve destek olmalıyız." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gaziantep'in sanayisi ve ekonomisi ile ilgili gündemdışı söz alan Koçer, Gaziantep'in, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerine sahip olduğunu ifade etti.

Toplam 5 organize sanayi bölgesinde, 1100 tesisin üretim yaptığını, 210 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Koçer, "Son açılan 5. Organize Sanayi Bölgesinde 602 parsel sanayicilerimize tahsis edilmiş olup, bölgenin tahsisinden bu yana son 4 yılda 230 firma üretime geçmiştir. Eskiden yatırımcıların bulunduğu diğer 4 organize sanayi bölgemizde 70 yeni tesis üretime geçmiş, bu tesislerin resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından yapılmıştır." diye konuştu.

5. bölgede halen 50 fabrikanın inşaatının devam ettiğine dikkati çeken Koçer, "Gaziantep sanayide büyük bir başarı hikayesi yazarken ortaya koyduğu rakamsal sonuçlarla Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine en fazla katkı koyan öncü ve model bir şehir olma özelliği taşımaktadır." dedi.

Koçer, yaklaşık 8 milyar dolar ihracatı ile Türkiye'nin 5. ihracatçı ili olan Gaziantep'in, dünyanın 176 ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini, eylülde bin 644 ihracatçının yaptığı 762 milyon dolarlık ihracatla yüzde 15,3 artış sağlayıp, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını dile getirdi. Koçer, şunları kaydetti:

"Ortada büyük bir başarı hikayesi vardır. Bu başarı, Türkiye'ye mal olmuş hakiki, gerçek ve takdir edilecek bir başarı hikayesidir. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı üretim tesislerimiz gerek yeni girişimcilerimizin gerekse eski sanayicilerimizin yaptıkları yatırımlar olması nedeniyle önemlidir. Girişimci ruh devam ediyor. Yılların sanayicileri yeni bölgelerde yatırıma devam ederken girişimci ruh ile yeni sanayici sayımız artıyor, üretim ve istihdam çoğalıyor.

Gaziantep sanayisinin başarısını gölgeleyecek ve yok sayacak her yanlış, bu büyük girişimci ruhu zedeleyecek ve şevkini kıracaktır. Olması gereken, üreten ve istihdam yaratan herkese hep birlikte şükranlarımızı sunmak olacaktır. Gaziantep'te kolay bulunmayan gözü kara girişimcilerimiz büyük bir başarı hikayesi yazarken bizler bu başarıya hep birlikte sahip çıkmalı ve destek olmalıyız."

Genel Kurulda ayrıca, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "pandeminin topluma etkileri"; MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de "Mersin'in sorunları"yla ilgili gündemdışı konuşma yaptı.