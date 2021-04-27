TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Meclis Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması ", HDP'nin "3 belediyeye atanan kayyumlar", CHP'nin "gümrük kapılarında uygulanan akaryakıt fiyatlarının ihraca etkileri" hakkındaki araştırma önergelerinin öncelikli olarak Genel Kurul gündeminde görüşülmesine dair grup önerileri ele alındı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan AK Parti'nin Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek, teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 29 Nisan Perşembe günü de çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, "Elazığ Havalimanının Adının Şehit Korgeneral Osman Erbaş Havalimanı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi reddedildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi, 28 Nisan Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.