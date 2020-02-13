TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, verilen kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin hür yaşama iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Pektaş, "Kahraman milletimiz içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen inanç ve umut ile makus talihini yenmiştir. Toprağı vatan yapan ecdadımız, kahramanlık destanımızın her aşamasına şahit olmuş ve şerefli bir duruş sergilemiştir. Ecdadımız, nasıl ki al bayrağı yere düşürmemek için mücadele etmişse biz de bugün aynı mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Aydın'ın tarım alanındaki sorunlarına değindi.

Tarihçi Heredot'un Aydın için "Gökyüzünün altındaki en güzel yer." dediğini ifade eden Bülbül, kentin son dönemde havasının, suyunun ve toprağının can çekiştiğini ileri sürdü.

Aydın'da ekilebilen alanların son iki yılda 16 bin hektar azaldığını savunan Bülbül, şunları kaydetti:

"Çoğu tarım işletmeleri olmak üzere 2019 yılında 554 işletme ekonomik kriz nedeniyle kapanmış, yeni kurulan işletme sayısı ise 2017 yılına göre yüzde 34 azalmıştır. 2004 yılında milli gelir sıralamasında Aydın 25'inci sıradayken, 2018 yılında 40'ıncı sıraya düşmüştür. Aydın tarımsal arazisini ipotek verme noktasında ilk sıraya yerleşmiştir. Bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşan çiftçi diğer taraftan toprağını muhafaza etmekle mücadele ediyor. Su kaynakları ağır metal etkileri altındadır. Bu durum tarım yapılacak alanların daralmasına neden olmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır."

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise gündem dışı konuşmasında, Mersin'in son yıllarda birçok alanda gerilediğini öne sürdü.

Kentin özellikle yaşam kalitesinde irtifa kaybettiğini savunan Çelik, "321 kilometre sahil şeridine sahip olan Mersin, doğa ve tarihi alanlarıyla eşsiz bir şehirdir. Yerel sanayiyi ve ticareti canlandırıcı faaliyetlere ihtiyaç vardır. Mersin'in turizm yatırımları teşvik edilmelidir. Serbest bölgenin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Yazlıkların rehabilite edilerek yeniden turizme kazandırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.