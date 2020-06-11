TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.
Gündem dışı konuşmalarda AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil "Amasya Genelgesi", CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer "Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve Amasya Tamimi'nin 101. yıl dönümü", CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız "Aydın'da turizmde yaşananlar" hakkında açıklamada bulundu.
Erdoğmuş, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine yerlerinden söz verdi.