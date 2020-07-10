TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk "Kırıkkale'nin sorunları", CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu "Somalı maden işçilerinin tazminat alacakları", AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır "Deprem riski" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Kırıkkale'de geçen yıl 440 bin ton hububat elde edilen bölgelerde bu yıl rekoltenin düştüğünü belirterek, çiftçilerin mevcut borçlarının silinmesi, ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılmasını önerdi.

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin iki yıldır toplanmadığını ifade ederek, "Böyle bir zamanda toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" sorusunu yöneltti.

Kıdem tazminatlarını, hizmet alımıyla çalışanların aldığını, rödovansla çalışanların ise alamadığını savunan Bakırlıoğlu, "Soma'daki maden işçilerimiz kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kıdem tazminatını alamıyor. Parlamento kapanmadan önce Soma'daki maden işçilerimizin tamamının mağduriyetini giderelim." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, İzmir'de yapıların yüzde 65'inin kaçak, geri kalan kısmın yüzde 50'ye yakının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan meydana geldiğini vurgulayarak, İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Nasır, aynı riskteki İstanbul ile kıyasladığında, İzmir'de güncel deprem master planı, mikro bölge ve afet risk gösterme sistemi çalışmaları ile deprem hasar analizlerinin yapılmadığını anlattı. Nasır, deprem kuşağında olan Türkiye'de dönüşümle ilgili İzmir'de sadece 455 konut ve 38 bağımsız bölümün hak sahiplerine verildiğini anlattı.

Deprem gibi konuların siyaset üstü olduğunu, her türlü siyasi hesap ve beklentilerin dışında konuşulması gerektiğini ifade eden Nasır, "Biz, İzmir için üzerimize düşen her türlü göreve hazırız." dedi.

Milletvekili, Deprem, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Son Dakika

19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:55 Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler 16:47 Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
20:24
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]