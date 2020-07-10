TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk "Kırıkkale'nin sorunları", CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu "Somalı maden işçilerinin tazminat alacakları", AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır "Deprem riski" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Kırıkkale'de geçen yıl 440 bin ton hububat elde edilen bölgelerde bu yıl rekoltenin düştüğünü belirterek, çiftçilerin mevcut borçlarının silinmesi, ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılmasını önerdi.

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin iki yıldır toplanmadığını ifade ederek, "Böyle bir zamanda toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" sorusunu yöneltti.

Kıdem tazminatlarını, hizmet alımıyla çalışanların aldığını, rödovansla çalışanların ise alamadığını savunan Bakırlıoğlu, "Soma'daki maden işçilerimiz kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kıdem tazminatını alamıyor. Parlamento kapanmadan önce Soma'daki maden işçilerimizin tamamının mağduriyetini giderelim." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, İzmir'de yapıların yüzde 65'inin kaçak, geri kalan kısmın yüzde 50'ye yakının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan meydana geldiğini vurgulayarak, İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Nasır, aynı riskteki İstanbul ile kıyasladığında, İzmir'de güncel deprem master planı, mikro bölge ve afet risk gösterme sistemi çalışmaları ile deprem hasar analizlerinin yapılmadığını anlattı. Nasır, deprem kuşağında olan Türkiye'de dönüşümle ilgili İzmir'de sadece 455 konut ve 38 bağımsız bölümün hak sahiplerine verildiğini anlattı.

Deprem gibi konuların siyaset üstü olduğunu, her türlü siyasi hesap ve beklentilerin dışında konuşulması gerektiğini ifade eden Nasır, "Biz, İzmir için üzerimize düşen her türlü göreve hazırız." dedi.