TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

09.03.2021 23:07
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte yedi kanunda düzenleme yapıldığını belirtti.

Hayvanların kulaklarına takılacak küpeden internet hizmetlerine verilecek teşvike, Çanakkale Tarihi Alandan Seyhan Nehri civarındaki sorunlara, demir yolu taşımacılığından yap-işlet-devret projelerine kadar birçok konunun, "torba teklifte" yer aldığını anımsatan Usta, düzenlemedeki Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'da yapılacak değişikliği eleştirdi.

Usta, iki projenin söz konusu düzenleme kapsamına girdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış ve dış finansman ihtiyacı olan yap-işlet-devret projeleri var. Bunların bir kısmı için, Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu'ndaki sınırlamalara tabi olmaksızın, tamamen sistemin dışındaki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kefil yapan, yani özel sektörün borcuna Hazineyi kefil yapan bir düzenleme getiriliyor.

İki projenin bu kapsama girdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Aydın- Denizli Otoyolu Projesi diğeri de Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş- Başakşehir kesimi olduğu anlaşılıyor. Tabii, komisyonda ısrarlı sorulara rağmen bir proje ismi verilmiyor. Halbuki projeler belli. Bu projeleri hangi şirketlerin aldığına ilişkin de yine komisyonda bilgi verilmiyor."

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, kanun teklifiyle kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli kanunlarda düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Şimşek, 1950-1951 yıllarında Seyhan Nehri taşkınlarının önlenmesi maksadıyla setlerin yapımı sırasında tahliye edilen insanların mülkiyet sorununun, Adana ve Mersin'deki vatandaşların 70 yıldır süren tapu sorunlarının çözülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Düzenleme kapsamında nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi konusunda herkesin mutabık olduğunu dile getiren Şimşek, "Teklifin bu maddesiyle hayvan katliamları son bulacak, iki aylık, üç aylık kuzular kesilmekten kurtarılacak; direkt kesime gönderilmeyecektir." dedi.

Teklifte, mobil telefon kapsama alanı ve internet hizmet altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemenin de yer aldığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Telefon operatörleri nüfusu 500'ün altında olan köylere çok fazla yatırım yapmak istemiyor. Bu köylere yaptıkları yatırımı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının isteği doğrultusunda yapıyorlar. Yalnız buradaki ödemeler bir yıldan uzun zaman aldığı için de operatörler bu yatırımları yapmak istemiyorlar. Bu düzenlemeyle bunlara ara ödeme yapılabilecek ve nüfusu 500'ün altında olan ve cep telefonu ve internet hizmetinden faydalanamayan köylere daha hızlı hizmet götürülmesi sağlanacak."

Teklifle, Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da üstlenim anlaşmasına taraf olmasının sağlanacağını dile getiren Şimşek, "İhale kararı alınmış, ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmeleri imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinin finansman temini noktasında aksaklıklar meydana gelmiş, özel sektörün finansman temin ederken zorlandığı görülmüştür. Yap-işlet-devret projelerinin maliyeti 1 milyar TL'nin altındaki krediler yurt dışından kullanılan kredilerin sadece Karayolları kefaletiyle ilgili sıkıntılar yaşandığından dolayı Hazinenin de kefil olması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, teklifte birbirinden alakasız konuların bir arada olduğunu ifade etti.

Ankara-Sivas hızlı tren projesinin başlangıcı ile bitişi arasındaki bedel farkının 2 kat olduğunu belirten Karasu, "Bunun adı plansızlık, programsızlık, beceriksizliktir." dedi. Karasu, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi kanunların içeriğine baktığımızda 'Üç beş yandaşı nasıl kurtarırız? Giderayak birilerine nasıl kıyak çekeriz?' derdinde olduğunuzu görüyoruz. 83 milyonu temsil eden TBMM'ye, Cumhur İttifakı'nın 2-3 firmayı kurtarmak için oluşturduğu torba yasalar gelmeye ne yazık ki devam ediyor. Gelin, bu anlayışınızdan vazgeçin. Yandaşlarınızı kurtarmaktan vazgeçin. Gelin, bir yıldır siftah yapamayan, iş yeri kapalı esnafımızın sorunlarını çözelim. Tarlası, traktörü hacizli çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizlerini silip yapılandıralım. İş bulamayan üniversite mezunlarımızın KYK borcunu silelim. Karayolları işçilerinin yaşamış olduğu skala mağduriyetine çözüm olalım."

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç teklifin maddeleriyle ilgili bilgi verdi.

Teklifin tümü üzerindeki müzakerenin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika


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