TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi
05.12.2020 12:21
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Edirne- Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.
Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Aksal ve Çolak, yetkililerden bilgi aldı.
Aksal, yol çalışması tamamlandığında vatandaşların daha konforlu seyahat imkanına ulaşacağını belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Aksal, "Dünya bir salgınla mücadele ederken biz yatırımlara devam ediyoruz. Mesafeleri kısaltıyor, gönülleri birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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