TBMM Kit Komisyonu'nda 'İzmir Tarımı' Tartışması Çıktı, Atila Sertel Komisyonu İzmir'e Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Kit Komisyonu'nda 'İzmir Tarımı' Tartışması Çıktı, Atila Sertel Komisyonu İzmir'e Davet Etti

23.06.2022 14:47

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında, İzmir’de uygulanan tarım modeli tartışma konusu oldu. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun “İzmir Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda tarıma ne gibi bir destek verdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi mısır mı ekti, buğday mı ekti, arpa mı ekti? Ne ekti, onları bir ortaya çıkarın, biz de görelim” sözlerine yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tüm komisyon üyelerini tarımsal kalkınmayı görmeleri için İzmir’e davet etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında, İzmir'de uygulanan tarım modeli tartışma konusu oldu. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun "İzmir Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda tarıma ne gibi bir destek verdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi mısır mı ekti, buğday mı ekti, arpa mı ekti? Ne ekti, onları bir ortaya çıkarın, biz de görelim" sözlerine yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tüm komisyon üyelerini tarımsal kalkınmayı görmeleri için İzmir'e davet etti.

TBMM KİT Komisyonu'nda TMO'nun bilanço ve hesapları görüşüldü. Komisyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte uyguladığı tarım modeli tartışma konusu oldu. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda tarıma ne gibi bir destek verdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi mısır mı ekti, buğday mı ekti, arpa mı ekti? Ne ekti, onları bir ortaya çıkarın, biz de görelim" dedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise tüm komisyon üyelerini tarımsal kalkınmayı görmeleri için İzmir'e davet etti. Sertel, şunları söyledi:

"ÜRETİM DESTEKLENDİ"

"Bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, yıllardır iktidara da örnek olan bir yolu açan bir belediye başkanıydı. Biz, çocukluğumuzda Amerikan süt tozu içerdik ya Türkiye'de gerçek anlamda sütü bütün ilkokul çocuklarıyla buluşturan ve bütün ilkokul çocuklarına süt içiren bir belediye başkanıydı. Bu, bir süre sonra iktidar tarafından benimsendi ve Türkiye'ye örnek oldu. Daha sonrasında, 1-5 yaş grubu çocuklarına, İzmir'deki herkese süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bunu niye yaptı biliyor musunuz? Hem çocukların beslenmesi açısından hem de süt üretenlerin gelişmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi açısından. Belediye tarafından Ödemiş'te, Tire'de, Bayındır'da, o bölgede yaşayan insanların ürettikleri süt gerçek fiyatının da üstünde satın alınarak hem çocuklara ücretsiz süt verildi hem de hayvancılık geliştirildi. Arkadaşlar gelsin, ben o bölgeyi gezdireyim, gözleriyle görsünler, yaşasınlar, oradaki insanları da dinlesinler. Bir dönem İstanbul'da önceki belediye başkanları Hollanda'dan lale getirirken bizim belediye başkanlığımız Bayındır'da çiçekçiliği destekledi ve çiçek üretiminde Türkiye'de bir numara haline geldik."

"GELİN, GÖRÜN, ÖRNEK ALIN"

İzmir'in tarımsal kalkınma projelerinin iktidar tarafından örnek alınması gerektiğini vurgulayan Sertel, "Eğer tarımdaki kalkınmayı görmek istiyorsanız ben sizi davet edeyim. Gelsin KİT Komisyonu, bir gezelim, ben size göstereyim, eğer hakikaten beğenmezseniz 'Eksik yapmışsınız, aksak yapmışsınız' deyin" diye konuştu.

Belediyenin çocuklara süt dağıtmasıyla birlikte bölgedeki süt üreticiliğinin de büyüdüğünü hatırlatan Sertel, şöyle devam etti:

"İzmir'de süt üretimi öylesine gelişti ki Türkiye'nin ünlü süt markaları geldiler, fabrikalar kurdular, süt üreticileri desteklendi. Şimdi, Büyükşehir Belediyesi her yıl İzmir'de ve çevresinde 1 milyon meyve fidanı dağıtıyor; çok örnek bir şeydir. Büyükşehir Belediyesi köylünün hayvan üretimine destek olsun diye koyun, keçi hatta manda dağıtıyor. Ben, o yüzden geldiğinde Tarım Bakanı'na, 'İzmir'e gel, bir örnek al, bir bak' dedim. Bakın, üretici kooperatiflerini destekliyor, orada kooperatiflerle üretim yapılıyor. Mesela kadınların kurduğu kooperatiflerde mantar üretimi yapılıyor ve gerçekten köylü kadınlar mantar üretiminden ailelerine gelir sağlıyor. Ayrıca peynir üretimi yapılıyor, fabrika kuruldu, fabrikalar oluştu; çok açık ve net. Arıcılığın geliştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi her yıl kovan ve arı dağıtıyor. Ama Türkiye'de Konya Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi niye çocuklara süt dağıtmıyor? O çocukların süte ihtiyacı yok mu? Erzurum'daki süt üreticilerinin bu desteğe ihtiyacı yok mu? Niye Malatya Büyükşehir Belediyesi süt dağıtmıyor? Bunu sorun. Yani benim belediyem dağıtıyor, suçlu mu? Hayır hem üretici kazanıyor hem de çocuklar süt içiyor. Bunlar örnek; bu örnekleri alın."

YORUMLAR
500
Emrah Apartmanı davasında sanıklar için 22,5 yıla kadar hapis istemi Emrah Apartmanı davasında sanıklar için 22,5 yıla kadar hapis istemi İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı
Kaynak: ANKA

Atila Sertel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Kit Komisyonu'nda 'İzmir Tarımı' Tartışması Çıktı, Atila Sertel Komisyonu İzmir'e Davet Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Kit Komisyonu'nda 'İzmir Tarımı' Tartışması Çıktı, Atila Sertel Komisyonu İzmir'e Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement