Son Dakika Haberleri: TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)
Son Dakika Güncel TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3) - Son Dakika

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)

6 saat önce

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİBursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami'de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti.

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3), System.String[]

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Bursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami'de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur aktaş'ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Şentop, ardından Bursa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve Bursa milletvekilileri ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Panorama 1326 müzesini ziyaret etti.

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA,


Mustafa Şentop, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:48 Kaynak: DHA
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