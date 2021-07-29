TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, Çorum'da cenaze törenine katıldı - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Arslan Kaya'nın annesi Mevlüde Kaya'nın cenaze törenine katılmak üzere Çorum'a geldi.
Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyündeki cenaze törenine katılan Yılmaz, ardından Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'yu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cenazeye, Ankara Valisi Vasip Şahin, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.
Kaynak: AA
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