Son Dakika Haberleri: TBMM'nin Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu

TBMM'nin Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu

1 saat önce

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeni Meclis Başkanı oldu.

TBMM'nin Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu, System.String[]
TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeni Meclis Başkanı oldu.

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alarak başkan seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulunda teşekkür konuşması yaptı. Dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin başkanlığına seçilmekten dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür eden Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında bu yüce Meclis ikinci defa gazilik ünvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur" dedi.

TBMM Başkanlık yarışının üçüncü turunda İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oy aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

AK Parti, Milletvekili, Mustafa Şentop, Politika
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