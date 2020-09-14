TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Lübnan'da görev yapan TCG Bozcaada Korvetinin, ahşap tekne ile tehlikeli yolculuğa çıkan 37 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada Korvetince, 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu ahşap tekneyi tespit ettiği belirtilerek, "Teknede bir kişinin vefat ettiği görülürken, teknede bulunanların 5'inin çocuk, 10'unun da kadın olduğu belirlendi. Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler, TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı" denildi.