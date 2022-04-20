TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısını kınadı.

Sarıgül, Maltepe Cezaevi önünde genel af talebini içeren bir basın açıklaması yaptı.

Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu patlamanın sorulması üzerine Sarıgül, Adalet Bakanlığı görevlilerine karşı yapılan saldırıyı kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağına, toprağına göz dikenlere, dün gereği yapılmıştır, yarın da öbür gün de gereği mutlaka yapılacaktır." dedi.

Sarıgül, her zaman barıştan, demokrasiden yana olduklarını belirterek, "Çünkü bizim için önemli olan önce devletimizdir, sonra partimiz gelir. Bu saldırıları yapanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız nasıl koruduysa biz de korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel af çağrısını yineledi

Sarıgül, cezaevlerinde çeşitli nedenlerle kader mahkumu olmuş binlerce kişinin parlamentodan çıkacak af haberini beklediğini aktardı.

Ramazan ayında toplumsal barışı sağlama çağrısında bulunan Sarıgül, "Bayram öncesi içerideki bu evlatları sevindirelim. Annelerini, babalarını sevindirelim. Belirli suçlar hariç bütün evlatlara bir kez daha şans tanıyalım. Bayram öncesi kader mahkumları aileleriyle buluşsun, onlara mutlaka bir af çıkaralım. Bütün siyasi partilere çağrım, parlamentoyu olağanüstü toplayalım ve bu affı bayramdan önce gerçekleştirelim. Bunu oy hesabı için yapmayalım, toplumsal barış için yapalım." diye konuştu.