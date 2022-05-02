TDP Genel Başkanı Sarıgül bayramlaşma programında konuştu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bütün Türkiye'de affedeceğiz, kucaklaşacağız ve barışacağız. Türkiye'mizi de barışa barışa büyüteceğiz." dedi.

Sarıgül, partililer tarafından il başkanlığının önünde davul ve zurnayla karşılandı. Bayramlaşma programında konuşan Sarıgül, Türkiye'nin bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başarının göstergesinin kararlı, verimli ve uyumlu çalışmak olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Bizim bütün kadrolarımız Türkiye çapında kararlı olacak, uyumlu olacak, daha sonra da verimli olacak." dedi.

Bugüne kadarki yurt gezilerinde14 ayda 365 bin kilometre yol yaptığını anlatan Sarıgül, gittiği yerlerde sevgi ve saygıyla karşılandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cennet Türkiye'm, şefkatli Türkiye'm, vefalı Türkiye'm, gönlü geniş Türkiye'm, affet Türkiye'm. Affedeceğiz, kucaklaşacağız ve de barışacağız. Bir kez daha söylüyorum, bütün Türkiye'de affedeceğiz, kucaklaşacağız ve barışacağız. Türkiye'mizi de barışa barışa büyüteceğiz. Bütün TDP'lilere sesleniyorum, ülkemizde geniş kapsamlı bir toplumsal barışa ihtiyaç var. Ülkemizde geniş kapsamlı bir kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Kardeşlik hukukunu önce partimizde, sonra bütün Türkiye'mizde, toplumsal barışı, bütün partilerde ve ülkemizde sağlayacağız."

Yarın Adana'da cezaevi ziyaret edeceğini anlatan Sarıgül, Türkiye'de 325 bin tutuklu ve mahkum bulunduğunu kaydetti. Kader mahkumlarının hayat veya ekonomik koşullar nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Sarıgül, "Biz ne diyoruz? Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın, incinsen de incitme diyoruz, bana size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin... O nedenle affedeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız. Barışa barışa da ülkemizi büyük mutluluğa gurur ve onurla, hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.