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TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

13.12.2021 13:19
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücret konusunda siyasi partilere düşen görevin, rakam yarışına girmek değil sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücret konusunda siyasi partilere düşen görevin, rakam yarışına girmek değil sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek olduğunu belirtti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini hatırlattı.

Asgari ücrete ilişkin, siyasi partilerin rakam yarışına girmesinin yanlış olduğunu ifade eden Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türk-İş yönetiminin yaptığı sendikacılık değil orta yolculuktur. Siyasi partilerin, 'diğer parti ne öneriyorsa ben 500 lira fazlasını öneriyorum' diyerek rakam yarışına girmeleri yanlıştır. Siyasi partilere düşen görev, rakam yarışına girmek değil sendikal hak ve özgürlükleri genişletmektir."

Sarıgül, siyasetçinin muhatabının siyasetçi olması, devlet kurumlarının ve memurların siyasi beyanlar vermemesi, siyasetçilerin de devlet kurumlarını ve memurları siyasi hedef haline getirmemesi gerektiğini söyledi.

Parlamenter demokrasiden yana olduklarını belirten Sarıgül, "Ülkeyi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz, rant ekonomisinden üretim ekonomisine döneceğiz. Karada, havada, denizde, fabrikalarda, tarlalarda, evlerde, tersanelerde, atölyelerde, ofislerde üreteceğiz. Bize lazım olan ne varsa hepsini ülkemizde üreteceğiz." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde yatırım ortamını canlandıracaklarını dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Özel sektörün girmediği alanlara ve bölgelere devlet yatırımı yapacağız. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Bu ellere müdahale etmeyeceğiz. Kamuda kemerleri sıkacağız. Yolsuzluk, israf ve şatafatı bitireceğiz. Hiç kimse hiçbir şekilde, iki, üç yerden, beş yerden maaş alamayacak. Devletteki lüks araçları, uçakları satacağız. Bütçe disiplini sağlayacağız. Vergiyi yoksulun sofrasından değil, ayrıcalıklı şirketlerden alacağız. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla ülkemizde yeni bir yapılanma, uzlaşma ve atılım dönemi başlayacak. Ülkemize varlık, bolluk, bereket gelecek, Türkiye, geniş bir nefes alacak, rahata kavuşacak."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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