SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ - Son Dakika
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SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ

30.04.2022 13:41

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki hükümlüler için genel af çağrısında bulundu.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki hükümlüler için genel af çağrısında bulundu. Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin söylediği iddia edilen 'CHPyi geri alacağım' sözleriyle ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir, CHP'yi kimse geri alamaz. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partililere saygımız ve sevgimiz sonsuzdur" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde cezaevindeki hükümlüler için genel af çağrısında bulundu. 9 Nisan'da parti olarak af çağrısında bulunduklarını belirten Sarıgül, "Kader mahkumlarına biz sessiz kalamazdık. Affın gerekçesi şu, toplum son derece gergin, toplum son derece huzursuz cezaevlerinde de alabildiğine bir yoğunluk var. Yargılamalar hızlı ve pandemi koşullarında yapıldığı için ufak tefek sıkıntılar olduğu da bizlere iletiliyor. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz, annelerin yüzünün gülmesi için af istiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti vicdanlıdır, Türkiye Cumhuriyet Devleti merhametlidir. İnanıyorum ki bu çağrımıza toplumun her kesiminden saygı ile sevgi ile cevaplar gelecektir. Türkiye'm kadir şinaslığını, Türkiye'm büyüklüğünü bir kez daha göstermeli ve affetmelidir. Affet Türkiye'm. Bizim inançlarımız kutsal inançlardır, bizim inançlarımız gerçekten barışa, insan sevgisine dayanır. Bizim inançlarımızda komşun açken tok yatma, denir. Bizim inançlarımızda incinsen de incitme, denir. O nedenle bizim öğretilerimizde düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın, denir. O nedenle affet Türkiye'm diyorum? dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin söylediği iddia edilen 'CHP'yi geri alacağım' sözlerine değinen Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir, CHP'yi kimse geri alamaz. TDP olarak bizim CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partililere saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Biz CHP'ye hürmetimiz sonsuzdur. Biz Ankara'ya hiçbir siyasi partiyi teslim almaya gitmiyoruz. Biz Ankara'ya 20 yıldan beri ülkemizi sevabıyla günahıyla iyisiyle eksiği ile yöneten AK Parti iktidarının yorulduğunu, AK Parti iktidarının heyecanının bittiğini biz Ankara'ya AK Parti'den inşallah yurttaşlarımız taktir ederse iktidarın mührünü teslim almaya gidiyoruz" diye konuştu.

SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ
SARIGÜL: CHP'Yİ KİMSE GERİ ALAMAZ

YORUMLAR
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Sarıgül'den İnce'ye: 'CHP'yi kimse geri alamaz' Sarıgül'den İnce'ye: 'CHP'yi kimse geri alamaz' TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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