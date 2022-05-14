TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni - Son Dakika
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TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

14.05.2022 12:00
TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Burslarıyla Türkiye'de eğitim gören 975 öğrenci için mezuniyet töreni düzenleyecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Burslarıyla Türkiye'de eğitim gören 975 öğrenci için mezuniyet töreni düzenleyecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "Mezuniyetten Mesuliyete" temasıyla gerçekleştirilecek mezuniyet töreninin yarın, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, burs programlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirtti.

Bu sene Türkiye ve 47 farklı ülkeden Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrencinin mezun olduğunu bildiren Turan, vakfın Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bu zamana kadar 111 ülkeden 10 binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini anlattı.

Turan, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2 yıl mezuniyet programlarımızı yüz yüze gerçekleştiremedik. Yurt içinden ve yurt dışından eğitim programlarımıza katılan öğrencilerimizle mezuniyet coşkusunu tekrar yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medeniyetin değerlerini yaşatmamız için ilim ile gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Ülkemiz ve dünyanın geleceğini gençlerimiz şekillendirecek, bizim de gençlere inancımız tam."

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Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı, Üsküdar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni - Son Dakika


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