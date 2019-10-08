TDV'den Senegal'e donanımlı su kuyuları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'in başkenti Dakar ve Thies kentinin su sıkıntısı bulunan mahallelerinde güneş enerjisi ile çalışan 4 su kuyusunun açılışını yaptı.

Tamamlanan su kuyularının açılışı Liberte 1 İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene TDV yetkililerinin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Koordinatörü Ahmet Göcen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Liberte 1 Belediye Başkanı Santi Sene Agne ve Senegalli yerel yetkililer ile ilkokulun öğrencileri katıldı.

Belediye Başkanı Agne, törende yaptığı konuşmada, açılan kuyunun öğrencilere büyük hizmet sunacağını belirterek TDV'ye teşekkürlerini iletti.

Kuyu okulun yanı sıra 9 bin vatandaşın su ihtiyacını karşılayacak

Türkiye'nin kardeş ülke olarak gördüğü Senegal'den hiçbir zaman yardımlarını esirgemediğine dikkati çeken Agne, TDV'nin yardımları bölgeye ulaştırmada önemli rol üstlendiğini kaydetti.

TDV Yurtdışı Hayır Hizmetleri Uzmanı Abdullah Uçak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyusunun Liberte 1 okulu ve çevresindeki halkın faydalanması için açıldığını kaydetti.

Kuyunun, 85 metre derinlikten çıkardığı suyu 6 tonluk rezervuara bırakarak, okuldaki 500 öğrenci ile çevrede yaşayan 9 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirten Uçak, kuyunun toplamda 12 çeşmesiyle insanlara temiz ve içilebilir suya rahat erişim sağlayacağını aktardı.

Solar enerjili kuyular

Uçak, kuyuların hepsinin üstünde güneş enerjisi panellerinin olduğunu ve buradan sağlanan enerji ile suyun dipten yukarıya pompalandığını anlattı.

Açılan her su kuyusunun yanına fidan dikerek bölgenin yeşillenmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Uçak, bağışlarıyla Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyusu açılmasını sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.