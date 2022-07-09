TDV, Kazakistan'da kurban kesim organizasyonu yaptı - Son Dakika
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TDV, Kazakistan'da kurban kesim organizasyonu yaptı

09.07.2022 15:05

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kazakistan'da vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kazakistan'da vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlendi.

Kazakistan'ın Almatı, Çimkent, Türkistan, Kızılorda, Astana, Aktöbe ve Jambıl bölgelerinde, TDV temsilcileri ve gönüllülerinin gözetiminde kesimler, Kurban Bayram namazının ardından yapılmaya başlandı.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki organizasyonuna, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kazakistan'ın Almatı Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Emrullah Üzüm ile "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Tahsin Paşa" karakteriyle "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde "Derviş" rolüyle tanınan yazar, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu de katıldı.

Organizasyonda yer alan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki faaliyetin kendisinin de yer aldığı üçüncü organizasyon olduğunu söyledi.

Daha önce Tanzanya ve Uganda'da TDV'nin Kurban Bayramı etkinliklerinde bulunduğunu aktaran Uslu, "Bugün de soydaşlarımızla ata vatanımızdayız. Bu bayram ailemizle değiliz ama ailemiz de bunu çok iyi biliyor ki, Türkiye Diyanet Vakfının buradaki kurban etinin dağıtılmasında çok önemli bir işin parçasıyız. Bu işin parçası olmaktan da büyük bir şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da iki yıldır Almatı Konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Emrullah Üzüm de hayırseverlerin mazlum coğrafyalarda özellikle bayramlarda yaptığı yardımların Türkiye'nin imajına katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Dostluğu ve kardeşliği büyütmeyi önemsiyorum"

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu yıl TDV'nin Kazakistan'daki Kurban Bayramı organizasyonuna katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet ve Türk milletinin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Türkiye Diyanet Vakfı, her Kurban Bayramı'nda vatandaşların bağışlarını alarak dünyanın her tarafında değerlendiriyor." dedi.

Yenişehirlioğlu, TDV'nin özellikle bayram organizasyonlarında gönüllülerle çalıştığını belirterek "Dünyanın dört bir coğrafyasında başka insanlara ulaşmayı, gönül köprüleri kurmayı ve buradan muhabbeti artırmayı, dostluğu ve kardeşliği büyütmeyi önemsiyorum. Bu tür sosyal faaliyetlerde de imkanım olduğu sürece bulunuyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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