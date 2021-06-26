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Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu - Son Dakika

Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu

26.06.2021 11:22
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu, System.String[]

Esma MURAT-İhsan DÖRTKARDEŞ-Buğra BENLİOĞLU -Kubilay ÖZEV / - DAVA ve icra habercisi tebligatlar, sahibine ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor.

Esma MURAT-İhsan DÖRTKARDEŞ-Buğra BENLİOĞLU -Kubilay ÖZEV/ - DAVA ve icra habercisi tebligatlar, sahibine ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor. Posta yoluyla gönderilen tebligatların, dağıtım elemanları tarafından farklı adreslere ya da noktalara bırakılması, yani muhatabına ulaştırılmaması hukukta 'usulsüz tebligat' olarak isimlendiriliyor. Tebligatları ellerine ulaşmadığı için haklarında başlatılan icra takiplerinden haberi olmayanlar, kapıyı çalan haciz memurlarıyla karşılaşırken, hukukçular, vatandaşları, "e-Devlet'ten adresinizi güncel tutun" diye uyardı.

Taşınanlar, şehir değiştirenler ya da herhangi bir nedenle adreslerini başka yerlere nakletmek zorunda olanların, e-Devlet üzerinden adres değişikliği yapması gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda açılabilecek dava ya da başlatılacak icra takibi ile adınıza çıkartılan tebligatlardan habersiz kalıp, maddi manevi mağdur olabilirsiniz. Bazen de posta yoluyla ulaştırılan tebligatlar, dağıtım elemanları tarafından farklı yerlere bırakılıp, vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.

"BİZ DE TEBLİGAT MAĞDURUYUZ"

Maltepe'de yaşayan tebligat mağduru Aylin Dursun, "Babam hastanede yatıyor. Biz de annemle olan evini satmak istedik ve emlakçıya verdik. Emlakçı annem evdeyken eve gidip evin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğrafları çektikten sonra emlakçı anneme zorla bir sözleşme imzalattırıyor. Aradan zaman geçmesine rağmen emlakçı evi satmak için bizi aramadı. Annem de bu durumdan rahatsız olup evi kendisi satmak istedi. Evi kendisi sattı. Emlakçı, beni aradı ve komisyon istediğini söyledi. Komisyon veremeyeceğimizi söyledim. Emlakçı ise anneme zorla imzalattırdığı sözleşmeyle dava açmış. Ancak eve gelen tebligatları biz görmedik. En son kız kardeşimin evine gelen tebligat ile mahkemeye başvurduk. Biz de tebligat mağduruyuz" dedi. Dursun, "Annemin evinin icralık olduğunu kardeşimin evine, tebligat geldiğinde öğrendik. Tebligatlar zamanında elimize ulaşmış olsaydı itiraz etme hakkımız olurdu. Ancak tebligatlar elimize ulaşmadığı için itiraz etme hakkımızı kaybettik. Dava açmak için gittiğimizde görevliler bize, 'itiraz etmek için çok geç kaldınız' dedi" diye konuştu.

YIKTIRILAN BİNAYA TEBLİGAT YAPILDIAvcılar Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan ve 2 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın çevresine yerleştirilen paravana da Avcılar Belediyesi'nden bir görevli tebligat yapıştırıp, gitti. 'Hayrettin Gölge Varisleri' yazılı olan 'Tebligat Pusulası'nda şu ifadelerin yer aldığı görüldü: "Yerleşim yeri adresine ikinci defa gidildiği halde tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması (Geçici ayrılmayı da kapsar) sebebiyle gönderen idareyi iade edilmiştir. Tebliğ evrakını gönderen idareden alabileceğiniz duyurulur. Tebliğden itina edilmesi durumunda pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte tebliğ yapılmış sayılır. Yerleşim yeri tebliğ evrakının pusulaların kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınması halinde 15'inci günde tebliğ yapılmış sayılır."

"BU TEBLİGAT NASIL ULAŞACAK?" Aynı sokakta işyeri bulunan esnaf, 2 günde üzerindeki yazının silinmeye başladığı tebligatı tesadüfen gördüğünü belirterek, "Bu tebligat insanlara nasıl ulaşacak? İnşaat alanı kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmış. Yazılan yazı uçup, gitmiş. Bir tebligat böyle mi ulaştırılır? Bu pusulanın herhangi bir hukuk sürecinde size ulaştırıldığını iddia edecekler" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Pusulayı biz tahakkuk şefliği olarak göndermişiz. Hayreddin Gölge'nin emlak beyanlarında emeklilik muafiyeti işlenmiş. Ancak 2000 yılında vefat etmiş, emeklilik muafiyeti iptal edilmemiş. Vefat eden kişinin emeklilik muafiyeti olmaz. Bu nedenle de arkadaşlar yanlışlığı tespit etmiş ve işlem yapmışlar, çıkan vergilere ihbarname düzenlenmiş. Kimseyi bulamadıkları için de pusulayı yapıştırmışlar. Şu an 4951,44 TL borç görünüyor. Varisçilerden gelen olduğunda yardımcı oluruz" denildi.

"TEBLİGAT İÇİN MUHTARLARA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ" Tebligat mağduru milyonlarca insan olduğu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Tebligat mağduriyetini gidermenin çok basit bir yolu var. Tebligat için muhtarlara bildirim zorunluluğu getirilmeli. Teknoloji çağını yaşıyoruz. Biz nasıl ki köprü ve otoyollardan geçerken yetersiz bakiyemiz olduğunda telefonumuza mesaj geliyorsa, aynı şey tebligatlar içinde yapılmalı. Muhtarlara bırakılan tebligatlar, tebligat yasasına göre kişiye bildirilmiş sayılıyor. Oysaki vatandaşın kendisine tebligat geldiğinden haberi yok. Bu ihmal insanları hapse kadar götürebilir. Aynı zamanda bu durum olmayan bir borcun kesinleşmesine yol açıp haksız yere ödeme yapmak zorunda bırakabilir" şeklinde konuştu.

"HAPSE GİRENLER BİLE OLABİLİYOR" Vatandaşları korumak için mutlaka tebligat yasasında revizyon yapılması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Postacıların bıraktığı tebligat kağıtları genelde kayboluyor. Bu durumda vatandaş olmayan borcu ödemek zorunda kalıyor hatta hapse girmesi bile söz konusu olabiliyor. Muhtar Denekleri Federasyonu kendi aralarında bu sistemi kurdu. E-muhtar sistemi üzerinden muhtarlar gelen tebligatı tarayıp vatandaşın cep telefonuna mesaj atabiliyor. Vatandaşlara tavsiyem 10 güne bir e-Devlet üzerinden haklarında icra takibi olup olmadığına bakmaları" ifadelerini kullandı.

"e-DEVLETİNİNİZDEN ADRESİNİZİ GÜNCELLEYİN"Tebligat kanununu 10'uncu maddesine göre, kişinin bilinen en son adresine tebligat yapılacağını söyleyen avukat Cansu Bektaşlı, "Kişi e-Devlet üzerinde adresini güncellemiyorsa e-Devlet'te bulunan en son adrese tebligat gider. Tebligat geldiği durumda kişi evde olmasa bile, tebligat kağıdı kapısına yapıştırılır ve bu tebligat kağıdı muhtara teslim edilir. Pandemi ve yaz dönemi ile insanlar evden çalışma sistemine geçti. Kişi böyle bir durumda adres değişikliğini bildirmediği için kendisine gelen tebligata ulaşamıyor. Posta memuru ise, evde kimse olmayınca tebligatı kapıya yapıştırmak zorunda kalıyor ya da tebligatı muhtara veriyor. Muhtar da kişinin tebliğ kağıdını alacağını düşündüğü için haber vermiyor. Bu o andan itibaren 7 günlük yasal süreç başlamış oluyor" dedi.

Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu
Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu

E Devlet, Avcılar, Tebliğ, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tebliğ edilmeyen tebligat kabusu - Son Dakika


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