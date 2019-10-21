Son Dakika Haberleri: Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5'inci kez ödüllerine kavuşacak
Son Dakika Ekonomi Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5'inci kez ödüllerine kavuşacak

Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5'inci kez ödüllerine kavuşacak

1 saat önce

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER)'in iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı.

Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5'inci kez ödüllerine kavuşacak, System.String[]

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER)'in iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı.


2014 yılından itibaren her yıl organize edilen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' bu yıl 5'inci kez sahiplerini bulacak. İş dünyasının önemli isimleri 4 Aralık 2019 Çarşamba günü İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak. Türkiye'nin her şehrinden başvuruların gerçekleştiği listeye son başvuru tarihi ise 25 Ekim 2019 olarak bildirildi.


Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin katılım gösterdiği etkinliğe şimdiden 50 başvuru yapıldığını belirten Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, "Her yıl LODER ile işbirliğiyle SCP Club olarak düzenlediğimiz 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri Listesi' bu sene bir önceki yıllardan daha da büyük ilgi görmeye başladı. Her yıl Tedarik Zinciri'nin önemini etkinliklerimizle vurgulamak bizi gururlandırıyor. Seneyi de böyle şık bir ödül töreniyle kapamak onur verici" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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