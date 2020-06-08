Tedavi için Antalya'ya gelen adam, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika

Tedavi için Antalya'ya gelen adam, arkadaşının evinde ölü bulundu

-Tramvay durağında karşılaştığı arkadaşının evine giden adam, aynı gün içinde hayatını kaybetti

ANTALYA - Afyon'dan tedavi için Antalya'ya gelen 64 yaşındaki adam, tramvay durağında karşılaştığı arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, bugün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 3157 sokaktaki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, böbrek rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Osman Karaaslan (64), tedavi olmak için bugün sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. İddiaya göre, Karaaslan daha önce aynı işyerinde çalıştığı arkadaşı Ahmet U.' ile tramvay durağında karşılaştı. Ahmet U'nun evine davet etmesinin ardından birlikte eve geçen ikiliden Karaaslan, duş aldıktan sonra bir anda fenalaştı. Ahmet U'nun durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de evde inceleme yapıp, Ahmet U'nun ifadesine başvurdu.

Osman Karaaslan'ın cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.