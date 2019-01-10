Tedavi İçin Geldi, Genç Futbolcunun Ayağını Ezdi! Büyük Talihsizlik…

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Spor Yorumcusu Ali Ece: Liverpolllu Lovren Ölmesin ama Sürünsün, Futbol Oynayamasın

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz