Tedavi İçin Geldi, Genç Futbolcunun Ayağını Ezdi! Büyük Talihsizlik…
2 saat önce
Brezilya'da düzenlenen Sao Paulo Gençler Futbol Turnuvası'nda Trindade ile Flamengo karşı karşıya gelirken maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Brezilya
'da düzenlenen Sao Paulo
Gençler Futbol
Turnuvası'nda Trindade ile Flamengo karşı karşıya gelirken maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Trindade'nin genç futbolcusu Bernardo, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında acı içinde yerde kaldı. Oyunu durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti.
Eliyle yüzünü kapatan ve yerde sırt üstü yatılı halde duran Bernardo'yu saha kenarına çıkarmak için sedyeli bir araç geldi. Ancak oyuncunun ayağını farketmeyen araç sürücüsü, acı içinde kıvranan Bernardo'nun ayağının üzerinden geçti.
Sağlık ekiplerinin durumu farketmesiyle Bernardo araca bindirilerek saha kenarına alınırken genç futbolcunun başını ellerinin arasına aldığı görüldü.
Öte yandan genç futbolcunun ayağında ezilme meydana geldiği ve ciddi bir sakatlanma olmadığı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50
Sakatlanan Oyuncuyu Saha Kenarına Taşımak İçin Gelen Araç, Genç Oyuncunun Ayağını Ezdi
Spor Yorumcusu Ali Ece: Liverpolllu Lovren Ölmesin ama Sürünsün, Futbol Oynayamasın
Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz