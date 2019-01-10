Son Dakika Haberleri: Tedavi İçin Geldi, Genç Futbolcunun Ayağını Ezdi! Büyük Talihsizlik…

Tedavi İçin Geldi, Genç Futbolcunun Ayağını Ezdi! Büyük Talihsizlik…

2 saat önce

Brezilya'da düzenlenen Sao Paulo Gençler Futbol Turnuvası'nda Trindade ile Flamengo karşı karşıya gelirken maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Tedavi İçin Geldi, Genç Futbolcunun Ayağını Ezdi! Büyük Talihsizlik…, System.String[]
Brezilya'da düzenlenen Sao Paulo Gençler Futbol Turnuvası'nda Trindade ile Flamengo karşı karşıya gelirken maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Trindade'nin genç futbolcusu Bernardo, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında acı içinde yerde kaldı. Oyunu durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

Eliyle yüzünü kapatan ve yerde sırt üstü yatılı halde duran Bernardo'yu saha kenarına çıkarmak için sedyeli bir araç geldi. Ancak oyuncunun ayağını farketmeyen araç sürücüsü, acı içinde kıvranan Bernardo'nun ayağının üzerinden geçti.

Sağlık ekiplerinin durumu farketmesiyle Bernardo araca bindirilerek saha kenarına alınırken genç futbolcunun başını ellerinin arasına aldığı görüldü.

Öte yandan genç futbolcunun ayağında ezilme meydana geldiği ve ciddi bir sakatlanma olmadığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50 

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