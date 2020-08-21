Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı Tunceli'de yaklaşık bir yıl önce kanatları çekilmiş halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı TUNCELİ - Tunceli'de yaklaşık bir yıl önce kanatları çekilmiş halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Geçen sene Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarından Mehmetçik tarafından kanatları çekilmiş halde bir kızıl şahin bulundu. Uçamayan şahin, jandarma ekipleri tarafından İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi. Burada veteriner hekim kontrolünde tedavisine başlanan kızıl şahin, kanatları yaklaşık bir yılda çıkarak uçabilecek duruma geldi. Kanatları çıkan Kızıl şahin, ekipler tarafından bulunduğu alanda yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:54

Kaynak: İHA

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