Üye Girişi
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti - Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti

03.06.2021 13:09

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları yok sayarak ünlü arkadaşlarıyla eğlence yaptığı için ceza yiyen şarkıcı İrem Derici, kişisel Instagram hesabı üzerinden kendi videosunu paylaşıp dalga geçti.

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21.00'da kapanması gerektiğine aldırış etmeyen ünlü isimler eğlenmeye devam etti.

PARTİ SONRASI CEZA YEDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

"CEZAMIZ NEYSE ÖDERİZ"

Ceza yediği halde pişman olmayan İrem Derici, "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti" diyerek kendini savundu.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

KENDİSİYLE ALAY ETTİ

Çıkan haberlere de aldırış etmeyen Derici, kendisiyle dalga geçti. Instagram hesabından eğlence çıkışı kamera karşısına geçerek "Olay bende abi beni çek; günahkar ben" dediği anları paylaşan "Ben maalesef şahane bir insanım" ifadelerini kullandı.

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı

Koronavirüs, İrem Derici, Derya Uluğ, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış

Son Dakika Haberleri
14:56 AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!
14:49 Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor
14:41 Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!
14:39 Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu
14:31 Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
14:27 İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
14:24 Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!
14:22 Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti
14:20 Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira
14:19 Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak
Caddeye düşen yıldırım panik yarattı! Caddeye düşen yıldırım panik yarattı!         
15:01
Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor         
14:49
Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu         
14:39
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!         
14:24
Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti         
14:23
Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak         
14:20
Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır         
13:59
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 15:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement