Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti

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İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21.00'da kapanması gerektiğine aldırış etmeyen ünlü isimler eğlenmeye devam etti.

PARTİ SONRASI CEZA YEDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

"CEZAMIZ NEYSE ÖDERİZ"

Ceza yediği halde pişman olmayan İrem Derici, "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti" diyerek kendini savundu.

KENDİSİYLE ALAY ETTİ

Çıkan haberlere de aldırış etmeyen Derici, kendisiyle dalga geçti. Instagram hesabından eğlence çıkışı kamera karşısına geçerek "Olay bende abi beni çek; günahkar ben" dediği anları paylaşan "Ben maalesef şahane bir insanım" ifadelerini kullandı.

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