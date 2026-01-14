Tedesco'dan Değerlendirme: Test Maçı Başarılıydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına rotasyonla çıkmalarına rağmen kaliteli kadroları olduğunu belirterek, "Bizler için de iyi bir test oldu. Özellikle son haftalarda oynamayan oyuncuları görme açısından" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Sahaya dizilişle ilgili detaylı anlatan Tedesco, oyuncular üzerinde rehavet olup olmadığıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bugün arkada 4'lü oynadık. Sadece zaman zaman 6 numaranın araya girdiği zaman 3'lü gibi göründük. Bunu bazen yapmak mantıklı oluyor. Çok fazla pozisyon ürettik. Belki daha hızlı, daha net, daha iyi oynayabilirdik. 8 farklı oyuncu ile rotasyon yapmamıza rağmen kaliteli kadromuz var. En azından golü bulup kazandığımız için mutluyum. Golü bulamadığın zaman rakip puan alabilmenin kokusunu alabiliyor. Birebirleri çok iyi savunduğular. Bizler için de iyi bir test oldu. Özellikle son haftalarda oynamayan oyuncuları görme açısından" ifadelerini kullandı.

"Talisca ve sol ayağına güvenebiliriz"

Fenerbahçe'nin bitiricilik anlamda sıkıntı yaşadığına dair soruya Tedesco, "Bugün evet ama normalde hayır. Normalde daha iyiyiz. Bu futbolda olabiliyor. Özellikle ilk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha iyi kararlar verebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın attığı gol bizim için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum çok iyi şekilde çalıştı. Bu şunu gösterdi; biz ona ve sol ayağına güvenebiliriz" yanıtını verdi.

"Youssef, her zaman en iyisini verdi"

Youssef En-Nesyri'nin transfer olacağı iddialarına İtalyan teknik adam, "Youssef bizim oyuncumuz. Tam desteğine sahibim. Fas Milli Takımı ile yarı final maçına çıkmadan önce konuştuk. En iyi dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki finale çıkar ve daha fazlasını başarır. O bunu hak ediyor. Ne zaman ihtiyaç olsa, her zaman elinden gelenin en iyisini verdi" diye konuştu.

"Bütün kararları beraber alıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Nkunku ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu transfer dönemine ilişkin şunları söyledi:

"Normalde ben asla transfer dedikoduları hakkında konuşmam. Bunu saygısızlık olarak görüyorum. O gazeteci, oyuncu ile geçmişimi sordu. Çok kısa bir cümle kurdum. İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım bu kulüpte hissettiğim destek, başkanımız, Devin Özek, Ertan Bey; inanılmaz çok çalışıyorlar. Bütün kararları beraber alıyoruz. Musaba bunun en önemli örneği. Matteo transferi de böyle oldu. Eğer bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam almamak daha iyidir. Aynı hedef için çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz."

Tedesco, bugün sol bekte oynayan Oğuz Aydın'ın, sol bek oyuncularının sakatlığı nedeniyle ligde oynatabilme durumuna ilişkin ise, "Bu yüzden bunu denedik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL