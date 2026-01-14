Tedesco'dan Değerlendirme: Test Maçı Başarılıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco'dan Değerlendirme: Test Maçı Başarılıydı

14.01.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederken, Tedesco rotasyonun faydasına vurgu yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına rotasyonla çıkmalarına rağmen kaliteli kadroları olduğunu belirterek, "Bizler için de iyi bir test oldu. Özellikle son haftalarda oynamayan oyuncuları görme açısından" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Sahaya dizilişle ilgili detaylı anlatan Tedesco, oyuncular üzerinde rehavet olup olmadığıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bugün arkada 4'lü oynadık. Sadece zaman zaman 6 numaranın araya girdiği zaman 3'lü gibi göründük. Bunu bazen yapmak mantıklı oluyor. Çok fazla pozisyon ürettik. Belki daha hızlı, daha net, daha iyi oynayabilirdik. 8 farklı oyuncu ile rotasyon yapmamıza rağmen kaliteli kadromuz var. En azından golü bulup kazandığımız için mutluyum. Golü bulamadığın zaman rakip puan alabilmenin kokusunu alabiliyor. Birebirleri çok iyi savunduğular. Bizler için de iyi bir test oldu. Özellikle son haftalarda oynamayan oyuncuları görme açısından" ifadelerini kullandı.

"Talisca ve sol ayağına güvenebiliriz"

Fenerbahçe'nin bitiricilik anlamda sıkıntı yaşadığına dair soruya Tedesco, "Bugün evet ama normalde hayır. Normalde daha iyiyiz. Bu futbolda olabiliyor. Özellikle ilk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha iyi kararlar verebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın attığı gol bizim için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum çok iyi şekilde çalıştı. Bu şunu gösterdi; biz ona ve sol ayağına güvenebiliriz" yanıtını verdi.

"Youssef, her zaman en iyisini verdi"

Youssef En-Nesyri'nin transfer olacağı iddialarına İtalyan teknik adam, "Youssef bizim oyuncumuz. Tam desteğine sahibim. Fas Milli Takımı ile yarı final maçına çıkmadan önce konuştuk. En iyi dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki finale çıkar ve daha fazlasını başarır. O bunu hak ediyor. Ne zaman ihtiyaç olsa, her zaman elinden gelenin en iyisini verdi" diye konuştu.

"Bütün kararları beraber alıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Nkunku ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu transfer dönemine ilişkin şunları söyledi:

"Normalde ben asla transfer dedikoduları hakkında konuşmam. Bunu saygısızlık olarak görüyorum. O gazeteci, oyuncu ile geçmişimi sordu. Çok kısa bir cümle kurdum. İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım bu kulüpte hissettiğim destek, başkanımız, Devin Özek, Ertan Bey; inanılmaz çok çalışıyorlar. Bütün kararları beraber alıyoruz. Musaba bunun en önemli örneği. Matteo transferi de böyle oldu. Eğer bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam almamak daha iyidir. Aynı hedef için çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz."

Tedesco, bugün sol bekte oynayan Oğuz Aydın'ın, sol bek oyuncularının sakatlığı nedeniyle ligde oynatabilme durumuna ilişkin ise, "Bu yüzden bunu denedik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan Değerlendirme: Test Maçı Başarılıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 00:36:49. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco'dan Değerlendirme: Test Maçı Başarılıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.