Tedesco: 'Hiçbir Takım Bizimle Oynamak İstemiyor'
Spor

Tedesco: 'Hiçbir Takım Bizimle Oynamak İstemiyor'

21.01.2026 13:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Aston Villa maçı öncesi takımının formunu övdü ve galibiyet hedefledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın şu anda iyi bir form yakaladığını belirterek, "Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İlk 8 şansının yarınki maça bağlı olduğunu söyleyen Tedesco, "Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanırsak olabilir ancak kazanamazsak zor olur" diye konuştu.

"Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz"

Takımın şu anda iyi bir formda olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Takımız içerisinde iyi bir uyum var. Yarın kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aston Villa'nın, Premier Lig'de aldığı sonuçları gördünüz. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda ve 3. sırada. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu tarz maçları oynamak bizim sabah uyanma sebebimiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kaçmak için hiçbir sebep yok. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Domenico Tedesco, Aston Villa karşısında duygularıyla mı, disiplinle mi oynayacaklarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"İkisini de. Bence evimizde Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularımızla oynadık. Aynı zamanda saha içinde iyi bir yapıya sahip olmanız topu tutmanız gerekiyor. Topla oynamayı severken dikine bir yaklaşımı var. Önleri boş olduğu zaman en az 2 oyuncu geriyi kapatıyor. Futbolun gerektirdiği her şeyi yapabiliyorlar. Her şeye sahip tam bir takım. Unai Emery uzun zamandır orada. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız."

"Kendi oyunumuzu, kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz"

Aston Villa'nın bu sezon Premier Lig'de ceza sahasından bulduğu 12 golle bu alanda lider durumda olmasının hatırlatılması ve Teknik Direktör Unai Emery'nin de gol bulma konusundaki çeşitliliğinin sorulması üzerine 40 yaşındaki teknik adam, "Bu gollerin bazılarını duran topun devamında gelen pozisyonlardı. Uzaktan şut anlamında kaliteli bir takım. Bu tarz oyunculara sahip olduğunuz zaman pek çok gol üretmeniz normal olabiliyor. Bu tarz takımların maçlarını izlemek keyifli olabiliyor. Tek bir sisteme bağlı olmayan takım. Gerektiğinde yerden gerektiğinde hava oynuyorlar. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Bizler cesur olmak istiyoruz. Zaman zaman rakibe göre adapte olmanız gerekiyor. Kime karşı oynarsanız oynayın bu durum aynı olmalı. Bizim için önemli olan DNA'mız aynı olması. Bizler kendi oyunumuzu, kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

"Listemizi güncelleyeceğiz"

UEFA listesine yapılacak eklemelerle ilgili olarak ise Tedesco, "Çok kolay bir durum değil. Kadroda istediğimiz gibi değişiklik yapamıyoruz. Belli kuralları var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman olduğu belli. Transfer döneminde kadroda değişiklik olabiliyor. Son gün pek çok şey gerçekleşebilir. Bu kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez"

Domenico Tedesco, Corendon Alanyaspor maçında atılan 3. gol öncesi sosyal medyaya düşen Marco Asensio'ya şişelerle verdiği taktiğe şöyle açıklık getirdi:

"3. gol benim sayemde gelmedi. Asensio, Talisca ve Fred'in kaliteleri sayesinde geldi. Marco da kırmızı bölgede dönüp hemen pası verdi. Şişelerle bir alakası yok. Aston Villa maçı zorlu maç olacak. Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez. Taraftarlara gelecek olursak; benim için gerçekten inanılmaz. Süper Kupa'da Adana'da binlerce taraftarımız vardı. İtici güç oluyorlar bizim için. Evimizde oynayacağımız için çok mutluyum. Benim için çok büyük zevk ve çok güzel. Bizler de karşılık vermek istiyoruz."

"Talisca'ya yüzde 100 güveniyorum"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın performansına dair de, "Bizim için çok önemli futbolcu. O çok iyi bir insan. Çok iyi profesyonel. Kısa bir izin zamanı oldu Noel'de. Onunla aynı otelde kalan bir arkadaşım, sabah ve akşam sürekli fitness salonunda gördüğünü söyledi. Işıklar olmadığında da aynı davranışları sergilemek çok önemlidir. Oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Aynı zaman çok üst düzey golcü. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

