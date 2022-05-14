Tefecilere ait görüntüler pes dedirtti! Dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları alay ederek saydılar - Son Dakika

Kurdukları 13 paravan şirket üzerinden tefecilik yapan ve kilometresi oynanmış 211 aracı satarak 450 kişiyi dolandıran "İleriler" Suç Çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertilmişti. Operasyonun ardından ise suç çetesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ALAYCI TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Örgütün üyelerinden Cem İ.'nin, dolandırdıkları paraları sayarken sergilediği alaycı tavrı pes dedirtti. Cem İ.'nin paraları sayarken parmakları ıslatmak için diğer örgüt üyesi Durmuş Ö'nün dilini kullanması da görüntülere yansırken, pişkin dolandırıcıların başka bir kişiyi daha dolandırma hazırlığında olduğu telefon görüşmesine ait sesler de dikkatleri çekti.