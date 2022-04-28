Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

28.04.2022 11:52

Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler S.K, Y.Y, S.G. ve Y.E. yakalandı.

Adreslerde 180 kişi adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin liralık senet, 870 bin liralık sözleşme ve protokoller, faizle para alınan kişilere ait banka dekontları, 12 kredi kartı, alacak-verecek listesi ve 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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