Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi - Son Dakika
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Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi

08.04.2022 14:13
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı yük taşıyıp yan yatan kamyonun sürücüsüne jandarma trafik timlerince ceza yazıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı yük taşıyıp yan yatan kamyonun sürücüsüne jandarma trafik timlerince ceza yazıldı. Yükün yeni yattığını savunan şoför, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, "Yeter artık dizi mi yapacaksın?" diye tepki gösterdi.

Manavgat'ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının ardından yangın bölgesindeki ağaçların kesilerek kaldırılması işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Manavgat'ın birçok yerinde depolama alanları oluşturulurken, depolama alanlarına tomruk çeken kamyonların birçoğunun trafik açısından engeli olduğu ve tehlike oluşturduğu bildirildi.

Sırtköy bölgesinden yüklediği ağaçları taşıyan Ahmet Kılınç'ın kullandığı 07 AAG 762 plakalı kamyon, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında üzerindeki yükünün devrilme tehlikesi olması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonun üzerindeki ağaçların, kamyonu sol tarafına yatırmasına ve gerek araç için gerekse diğer araçlar için tehlike oluşturmasına rağmen yolun devam etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Trafik ekipleri kamyon sürücüsüne 'dökülecek şekilde yük yüklemek' suçundan para cezası uyguladı.

"Yeter çektiğin dizi mi yapacaksın?"

Olay yerine gelerek çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tepki gösteren araç sürücüsü Ahmet Kılınç, "Boşta mı kaldın, başka haber bulamadın mı? Bu kamyon böyle dağdan inemez. Yakın yerde yükü kaydı. Şu ileriye yıkacaktım. Burada önlem aldım durdum" dedi.

Kamyon sürücüsü, muhabirin çekim yapmaya devam ettiğini görünce de "Yeter artık çektiğin, dizi mi yapacaksın?" diye tepki gösterdi.

Ehliyetsiz sürücüye ceza

Denetimler sırasında durdurulan başka bir kamyonun sürücüsü ise ehliyetsiz çıktı. Trafik ekiplerinin durdurduğu kamyonun yanına gelerek duran 07 AVU 180 plakalı kamyonun üzerindeki yükün tehlike oluşturduğunu gören trafik ekipleri, yapmış oldukları kontrolde aracı kullanan Ahmet Sümer'in ehliyetinin olmadığını, ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay el konulduğunu belirledi.

Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, yükün üzerine çadır çekmemekten 408 TL olmak üzere 4 bin 82 TL, kamyon sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı. Trafik ekipleri tarafından alıkonulan kamyon, olay yerine gelen sürücü belgeli bir başka kişiye teslim edildi. - ANTALYA

Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi
Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi

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Jandarma, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi - Son Dakika


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