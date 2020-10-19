Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası - Son Dakika

Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası

19.10.2020 12:01
Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası, System.String[]

Kayseri'de tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri'de tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri'de yapılan ihbarlar neticesinde Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tehlikeli köpek besleyen ve sahiplenen 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü denetim görevlilerince idari işlem düzenlendi. Şahısların ellerinde bulunan 4 adet köpeğe el konularak, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi'ne ait Molu Geçici Bakımevi'ne teslim edildi ve ilgili şahıslar hakkında şube müdürlüğü tarafından toplam 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen: Pitbull Terrier, Japanese Tosa Pitbull, Terrier Japanese Tosa Dogo Argentina, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanları üretmenin, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak takas etmek yasaktır. Bu cins tehlike arz eden köpekleri besleyen ve sahiplenen vatandaşların ağır para cezası ödememesi için gerekli özeni göstermeleri ve kanunlara uymaları önem arz etmektedir. Şehrimizin daha güvenli olması için tüm ihbarlar hassasiyetle değerlendirilmekte olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası
Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası
Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Para Cezası, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye 38 bin TL para cezası - Son Dakika

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