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TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor - Son Dakika

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor

26.11.2021 11:17

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor Üretilen 50'nci 'Yerli Kara Şahin' motoru teslime hazır TEI Genel Müdürü Prof. Dr.

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor

Üretilen 50'nci 'Yerli Kara Şahin' motoru teslime hazır

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit:

"Haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz"

"Tesliminden sonra 25 yıl boyunca motorların bakım ve onarımı TEI'ye ait"

"Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler"

ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Şahin, 'Yerli Kara Şahin' olarak da bilinen T700 motorunun 50'ncisini teslime hazır hale getirdiklerini belirterek, "Artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.

TEI, 2010'lu yılların başında ön çalışmaları yapılan ve 2014 yılında imzalanan 'Yerli Kara Şahin' üretme projesinde, 50'nci helikopter motorunu teslime hazır hale getirdi. 'Genel Maksat Helikopter' olarak da bilinen Skorsky helikopter motoru T700'ün tamamlanışı, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Yönetim Kurulu Üyeleri ve TEI çalışanlarının katıldığı tören ile kutlandı.

"Pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşmasını gerçekleştiren TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Şu anda teslimini yapmakta olduğumuz T700-TEI-701D motoru, T700 motoru olarak biliniyor. Skorsky helikopterlerinin 2 bin beygirlik bir motoru, ama Türkiye'de 'Yerli Kara Şahin' diye de biliniyor. Bu motoru 2018'den bugüne üretiyoruz. Bugün 50'ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. Şu anda bizim ürettiğimiz, motor seri isim plakası bize ait olan 50'nci motorumuz. General Electric bize lisanslı üretim hakkı verdi, üretiyoruz. Motorun bütün sorumluluğu da bize ait. Sözleşme bittiğinde bütün motorları teslim ettiğimiz zaman 25 yıl boyunca bu motorların bakım ve onarımından da biz sorumlu olacağız. Proje kapsamında toplamda 236 adet motor üretme yükümlülüğümüz var, bunu zaman ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. 50'nci motor, anlaşmaya göre Kasım ayında teslim edilmesi gereken bir motordu ve sözleşmede olduğu gibi pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Şu an itibariyle bu motordan 63 adet üretmiş durumdayız"

Motorları seri imalat olarak ürettiklerini ve her motorun üretimden sonra bir dizi teste sokulduğunu belirten Genel Müdür Akşit, testlerden geçip müşteri tarafından kabulü yapılıp onaylanan motorların teslim için gönderildiğini aktardı. Akşit, "50'nci motorumuzun kabulü yapıldı, inşallah bu törenden sonra müşterimiz TAI'ye, Ankara'ya gönderilecek. Diğer motorlarımız da sırayla testlere giriyor. Şu an itibariyle 63 tane bu motordan üretmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler"

Konuşmasının devamında TEI olarak haftada bir helikopter motoru üretecek kapasiteye ulaştıklarını müjdeleyen Akşit, bu durumun havacılık sektöründe azımsanmaması gerektiğinin altını çizdi. Akşit, TEI ekibini kutladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel bir haber vereyim, şu andan itibaren artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Daha önceki konuşmalarımda duyduğunuzda 'Artık iki haftada bir motor üretebiliyoruz' derken, şu anda haftada bir üretecek noktaya gelmiş durumdayız. Otomotiv sanayiinde yıllık 1, 1 buçuk milyon adetlerden bahsediyoruz, havacılık sektöründe bu kadar yüksek adetler mümkün değil. Bu dediğimiz haftada bir adet, gerçekten büyük bir adet. Halkımız otomotiv sanayi ile karıştırmasın, günde binlerce üretmek gibi şeyler havacılık sektöründe yok. Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler. Her biri milyonlar değerinde teknoloji ürünü. Tasarımı da üretimi de testi de teknoloji gerektiren ürünler. Biz de TEI ile bu teknoloji seviyesinde olduğumuzu gururla ilan ediyoruz. Takvimi hiç şaşırmadan zamanında teslimat yapan, bunun için gayret gösteren bütün ekibimizi buradan tebrik ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar."

TEI Genel Müdürü Akşit'in konuşmasının ardından pasta kesilerek, yapımı tamamlanan helikopter motorlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor
TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor
TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor
TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor

Helikopter, Havacılık, Pandemi, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor - Son Dakika


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