Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü - Son Dakika

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar da toprak altından kafalarını çıkarmaya başladı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dünyanın ejn zehirli yılan türlerinden olan iki engerek yılanının çiftleşme dansı, fotoğraf karelerine yansıdı.
Tek ısırığıyla 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi çevrede de panik yarattı.
Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı.
Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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