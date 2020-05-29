Tekfen'in kurumsal dergisi Tbülten Online artan okur sayısıyla yayına devam ediyor - Son Dakika

Tekfen'in kurumsal dergisi Tbülten Online artan okur sayısıyla yayına devam ediyor

Tekfen'in kurumsal yayını Tbülten Online Kovid-19 özel sayısı, haftalık olarak yenilenen zengin içeriğiyle tüm okuyuculara hem kurumun içinden hem de günlük hayata dair içerik sunmaya devam ediyor.

Tekfen'in kurumsal dergisi Tbülten Online artan okur sayısıyla yayına devam ediyor, System.String[]

Tekfen'in kurumsal yayını Tbülten Online Kovid-19 özel sayısı, haftalık olarak yenilenen zengin içeriğiyle tüm okuyuculara hem kurumun içinden hem de günlük hayata dair içerik sunmaya devam ediyor.

Tekfen Holding açıklamasına göre, son sayısında 50 bin kişiye ulaşan ve kendi çalışanlarının çok ötesinde geniş bir kitleye hitap eden Tbülten Online'ın Kovid-19 güncesi, evde kaliteli vakit geçirmeye yönelik podcast, film ve müzik önerileri, dünyanın farklı bölgelerini veya müzelerini içeren sanal turlar, çocuklu ailelere yönelik "ne oynasak" bölümü veya kitap kurtları için "ne okusak" bölümü gibi bölümler sunuyor.

Derginin, sosyal medya hesaplarından da duyurularak, daha geniş bir okur kitlesine ulaşması sağlanıyor.

Tbülten Online, dünyanın en iyi müzelerini ve dünyanın farklı bölgelerini sanal olarak gezip görmeye imkan tanıyor.

New York Guggenheim Müzesi, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, St. Petersbourg'daki Hermitage Müzesi, Konya'daki Mevlana Müzesi ya da Endonezya'daki Bromo Dağı, Fransa'nın Alsace Bölgesi, Namibya'daki Ölü Bataklık gezilebilecek birçok müze arasında yer alıyor.

Tbülten'in en çok rağbet gören bölümlerinden biri "ne oynasak" bölümü oldu.

Tbülten Online bu bölümde "En güzel oyuncak, yaratıcılık!" sloganıyla ebeveynlere farklı yaşlardan çocukları için evde hem kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak hem de çocukların gelişimine katkıda bulunacak alternatifler sunuyor.

"Ne okusak?" bölümünde ise farklı yaşlardan takipçilerine tavsiyede bulunan Tbülten Online, özellikle çocuklar için Pedagoji Derneği'nin ve Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) önerilerini sunuyor.

Tekfen Kitap Kulübü'nün listesine de yer veren Tbülten, bu önerilerini hem fiziksel hem E-kitap hem de Sesli Kitap alternatifleriyle sunuyor.

İletişim dünyasının son trendlerinden podcast yayınlarının en göze çarpan kanalları, en eğlenceli mobil uygulama ve çizgi roman alternatifleri ve her yaştan insana hitap eden Cirque du Soleil'den 60 dakikalık gösterimler, son sayıda bulunan eğlenceli içerikler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Tekfen üst yönetimin ve dünyanın dört bir yanındaki şantiyelerin seçkilerinden oluşan müzik listeleri ve Tekfen Filarmoni konserleri başta olmak üzere klasik müzik önerileri de bulunuyor.

Son sayıda ilgi çeken diğer bir bölüm ise Tekfen Holding çalışanlarının hobilerini, okuyuculara ilham vermesi için paylaştığı kısım oldu.

"Hobim ve Ben" bölümünde farklı sektörlerden çalışanların modelcilikten koleksiyonerliğe, tuval boyamadan heykelciliğe, video ve fotoğraf sanatçılığından porselen boyamaya, illüstrasyon yapmaya kadar birçok farklı hobi yer alıyor.

Sadece müzikle yetinmeyen, aynı zamanda görsel öneriler isteyenler için de film ve online tiyatro oyunları önerileri bulunduran, ulusal ve uluslararası film festivallerinden haberler veren ve aynı zamanda online dizi ve film platformlarını tek çatı altında okuyucularına sunan Tbulten Online'a, Tekfen internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekfen'in kurumsal dergisi Tbülten Online artan okur sayısıyla yayına devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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