Kaza, Çerkezköy - Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyreden M.Ç.'nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden M.B. idaresindeki hafif ticari araçla çarpışarak takla attı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkasında bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, Çorlu ve Çerkezköy'den olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çerkezköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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