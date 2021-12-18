Tekirdağ'da AFAD'dan 600 kişilik katılımla tatbikat - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite edilen 600 kişilik ekibin katıldığı arama- kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde eski balık halindeki harekat merkezinde gerçekleştirilen tatbikata; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol ile arama ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınmasıyla harekete geçti. AFAD Başkanlığı tarafından depreme müdahale 'seviye 3' olarak belirlendi ve ulusal ekiplere müdahale çağrısında bulunuldu. Deprem sonrası Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi. İstanbul başta olmak üzere 22 ilden gelen arama- kurtarma ekipleri, eski tekel binasında senaryo gereği arama kurtarma çalışmalarına başladı.

1 AYDA 2 TATBİKAT Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ'da son 1 ay içinde ikinci büyük tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Daha önce 400'ü yurt dışından 7 ülkeden gelen ve gerisi de bizim ülkemizden farklı vilayetlerimizden gelen 1715 kişiyle büyük bir tatbikat yapıldı, AB Modex tatbikatı. Bu tatbikatın çok başarılı olduğunu hala Avrupalı dostlarımız oradan gelen ekiplerin bulunduğu ülkelerdekiler çok büyük ciddiyetle konuşuyorlar. Önemli bir örnek oldu bizim için. Türkiye 'mizde de sayın bakanımızın talimatlarıyla onu yapan bunu da yapar denildi ve 22 ilden kendi ilimizdeki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 600 arkadaşımızın katıldığı 3 günlük bir tatbikat yapıyoruz. 2 gün tatbikat 1 gün de değerlendirmesini yapacağız. Cuma günü başladı, bugün de devam ediyor, yarın Allah nasip ederse değerlendirmesini yapıp sonlandıracağız. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Vali Yıldırım, hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğünü dile getirerek, "3 derece çok ciddi bir soğuktur yani bu tam bir tatbikat oldu, işin aslı. Bunlar göstermelik yapılan işler değildir. Emin olun tatbikatı gerçeğinden ayırt edemezsiniz. AB Modex tatbikatında çekilen bir klip vardı, orada yapılan tatbikatlardaki, bütün senaryoların uygulanması esnasında çekilen bir klip. Sonrasında insanın tüyleri diken diken oluyor ve gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. Bu yaralılar, yaralıların kurtarılması, ameliyatlar hatta ameliyathaneye yetiştirme, revire yetiştirme konularında da böyleydi. Bu bulunduğumuz alanda da UMKE vardı o zaman. Bunları gerçeğinden ayırmak mümkün değildir ve çok ciddi yapılır. Her şey varmışcasına yapılır" diye konuştu.'TATBİKATLARI REFLEKS HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Tatbikattaki senaryonun Şarköy ilçesinde 6.5 büyüklüğünde depremin ardından arama kurtarma çalışmaları olduğunu belirten Yıldırım, "Buraya hemen anında akın etti arkadaşlarımız. Herkes ne yapacağını biliyor. İşte modern toplum budur, modern toplumda kurumlar, kişiler, kurumlarda bulunan kişilerde ne yapacağını bilir ve bu sayede de sıkıntı fazla büyümeden hemen müdahale edilir ve bu müdahale neticesinde de daha fazla zarar görmeden, çok hızlı bir şekilde sıkıntıları giderilerek vatandaşımızın ihtiyaçları karşılanır. Biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz, ne kadar çok tatbikat yaparsak o kadar çok refleks haline getirebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, tatbikat alanında hasar görmüş binaların duvarlarını delerek yıkıntıların arasına girerken, bazı ekipler de halatla metrelerce yükseklikteki pencerelerden yaralı kurtarmak için binalara girdi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.