Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

30.05.2022 17:43
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu 8 kadın ile fuhuş yaptıran 4 şüpheli yakalandı. 7 müşterinin de yakalandığı operasyonda, kadınlarla birlikte olanların kayıt yaptırmadığı otelin işletmecilerine toplam 27 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Fuhuş yaptırdığı belirtilen 4 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor.


Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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