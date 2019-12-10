Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Gülsin Onay Piyano Günleri" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğinde yurt içi ve yurt dışından 20 saygın piyano sanatçısı her gece Tekirdağlı sanatseverlerle buluşacak.

22-25 Aralık'ta Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, piyanist Gülsin Onay, tamamı kadınlardan oluşan yaylı çalgılar orkestrası Ancyra Ensemble ile konser verecek.

Sanat hayatına Macaristan'da devam eden piyanist Berkay Özkan, konserinde, yaşamının son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Macar Prens II. Rakoczi Yılı için Liszt'in Rakoczi Marşı'na da yer verecek.

Gülsin Onay Piyano Günleri, 25 Aralık Çarşamba günü Gökhan Aybulus, Erkin Onay ve Çağ Erçağ'dan oluşan Trio Hexis'in konseri ile sona erecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gülsin Onay'ın çok değerli bir sanatçı olduğunu belirterek, "Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. Biliyoruz ki bir şehrin vizyonu orada var olan o şehirde yaşayan insanların kültür-sanat etkinlikleriyle ne ölçüde buluşabildiği ile doğru orantılıdır. Bu anlamda biz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın birçok dalı ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.