Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor

22.02.2022 15:56
Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ev hanımları Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ev hanımları Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Kapaklı Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansının hazırladığı protokolle hayata geçirilen atölyede çeşitli kursların yanı sıra okuma yazma kursu da açıldı.

Kursa katılan 10 ev hanımına aralık ayı sonunda başlayan kursta eğitim verilmeye başlandı.

Bu ay sonunda bitecek kursta, hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları, okuma yazma öğrenerek hayatını kolaylaştırmanın memnuniyetini yaşıyor.

-"Hayatım değişti"

Kursa katılan Macide Sağban (66), AA muhabirine okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Hastaneye kendi başına giderek, randevularını alabildiğini belirten Sağban, şunları kaydetti:

"Bankaya, notere, alışverişe rahatça gidebiliyorum artık. Keşke daha önceden öğrenseydim. Okumayı çok seviyordum fakat şartlarımız el vermedi. Yetimlikten dolayı okula gidemedik. Bana hep yakıştırırlardı öğretmen olmayı. Nasip olmadı zamanında. Herkesi okuma yazma öğrenmeyi tavsiye ederim. Ben kendimin bunu yapabilmeyi bile büyük başarı olarak görüyorum. Herkes mutlaka öğrensin."

Kursiyerlerden Mine Karşı (43) da zamanında okula gidemediğini belirtti.

Kursa geldikten sonra okuma yazmayı çok sevdiğini anlatan Karşı, "Öğrendikten sonrada otobüse rahatça biniyorum, kolaylık sağladı hayatıma. Keşke daha önce öğrenseymişim. Zamanında okula gitseydik keşke, cahil kalmazdık. Hayalim de öğretmen yada hemşire olmak vardı. Okuma yazmayı bilmeyen kadınlarımız mutlaka gelsin ve öğrensinler." diye konuştu.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de kursların ilgi gördüğünü ifade etti.

Okuma yazma kursunun özverili şekilde devam ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Kapaklı Belediyesi olarak vatandaşlarımız her alanda yanlarında olmaya, kültürel, sanatsal, eğitici ve sportif kurslar düzenleyerek hem öğrenmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlamaya devam edeceğiz."

Çetin, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda Kapaklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek.

Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor
Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor
Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor
Tekirdağ'da hayallerinden vazgeçmeyen ev hanımları okuma yazma öğreniyor

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Kaynak: AA

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