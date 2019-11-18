Tekirdağ'da kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Keşan ? Malkara karayolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden Hasan Doğan (54) yönetimindeki 34 ZTV 10 Plakalı otomobil, İddiaya göre kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkıp Kadıköy Mahallesine gitmek isteyen 59 HS 773 Plakalı kamyonet ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Fatma Doğan (47) ile Yeter Menteş (70) yaralandı, kamyonet sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

'BİRDEN ÖNÜME ÇIKTI'

Otomobil sürücüsü Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Normal olarak yolumda gidiyordum. Fazla suratımda yoktu. Birden karşıma çıkıverdi. Ben Çanakkale den Silivri ye gidiyordum. Buradaki kavşaktan birden önüme çıktı ne olduğunu anlamadım. Önüme çıkan aracın sürücüsü gördüğüm kadarıyla alkollüydü. Olay yerinden kaçtı.dedi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.