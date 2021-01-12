Tekirdağ'da Kovid-19 vaka sayıları azaldı - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artırılan tedbirlerle vaka sayıslarında düşüş sürüyor.

Kent sakinleri maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda hassas davranıyor.

Güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de denetimlere devam ediyor. Ekipler zaman zaman kentin işlek caddelerinde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, vaka sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Vali Aziz Yıldırım'ın koordinatörlüğünde ekip ruhu içerisinde çalıştıklarını anlatan Kalkan, "Filyasyon ekip sayımızı ve araç sayımızı artırdık, ekibin sahaya hızlı bir şekilde ayak basmasını sağladık. Ekiplerimizin fedakarca çalışmaları ve vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıyla güzel sonuçlar alıyoruz. Rehavete kapılmadan kurallara uyarak bu salgından başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.