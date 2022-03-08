Tekirdağ'da kundaklama ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kundaklama ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı

08.03.2022 21:14
Tekirdağ'da kundaklama ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahla yaralama ve kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahla yaralama ve kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi.

İddiaya göre Bağlık Mahallesi'nde akrabalar arasında alacak verecek tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada G.K. ve Ö.D. silahla bacağından yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada S.K'nin kundaklandığı iddia edilen evindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralama ve kundaklama olayıyla ilgili Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ve pompalı tüfek bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, B.D, M.Ç. tutuklandı.

G.K. ile İ.F'ye ev hapsi verilirken diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kundaklama ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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