Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde, Ergene'nin TEM yolu Ulaş mevkisinde yaşandı. İstanbul yönüne giden Enes Y.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada Emrullah Kaya ile otomobildeki 3 Suriye uyruklu, araçta sıkışırken, Enes Y. ile yanında yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 Suriyeli ile diğer otomobildeki Enes Y. ile Barış Ç., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Suriyeli 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.