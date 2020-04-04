Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarına binenlere maske dağıtılıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarına binenlere maske dağıtılıyor

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunana Tekirdağ'da toplu ulaşım araçlarına binenlerin ateşleri ölçülüp, maske dağıtılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da da önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Toplu taşım araçların maskesi bulunmayan vatandaşlarına izin verilmezken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmalarına izin verilmiyor.

Kentte toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara ateş ölçümü yapılarak, araç sürücüleri tarafından maske dağıtılıyor. Araçlara binenlere ise çekilen sosyal mesafe şeritlerine uymaları isteniyor. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yazılı yaptığı açıklamada, korona virüs (Covıt-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşların alınan önlemlere uymalarını istedi.