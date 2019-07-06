Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Görkem Akgül'e ait olduğu belirtilen ve sürücüsü tespit edilemeyen 59 FF 706 plakalı otomobil Sarılar Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Görkem Akgül ile Gökhan Özdemir ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akgül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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