Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyrederken Şahin Mahallesi yoluna sapan Hasan Ördekçi yönetimindeki 59 ACJ 422 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Gökhan Küçük idaresindeki 59 LB 958 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpma sonrası yoldan çıkan Küçük'ün kullandığı otomobil, şarampole girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Gökhan Küçük ve Ayşe Küçük olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili konuşan Batuhan Top, "Doğanköy Mahallesi'ne arkadaşım Selçuk ile beraber düğüne gidiyorduk. Kazayı görünce durduk, yardıma koştuk" diye konuştu.