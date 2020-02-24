Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem - Son Dakika

Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem

7 saat önce

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi.

Tekirdağ'da, üniversitelilere iş bulmayı kolaylaştıran sistem, System.String[]

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi. Tecer, "Öğrencilerimiz, haftanın bazı günleri okulda ders işlerken, bazı günlerinde de sanayi bölgesindeki protokolümüz olan işletmede uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencimiz hem pratik bilgiye sahip oluyor hem okulu bitince istihdam edilmesi daha kolay hale geliyor" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından '6. İnşaat Mühendisleri Günleri Toplantısı' düzenlendi. Fakültede yapılan toplantıya Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğretim görevlileri, özel sektör temsilcileri ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Lokman Hakan Tacer, fakülte olarak tümleşik sisteme geçerek, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Öğrencilerin işletmelerde uygulamalı eğitim aldıklarını belirten Prof. Dr. Tecer, fakülte olarak 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtiklerini söyledi. Tecer, "Okulumuz çok kritik bir bölgede. Bölgemiz, tamamıyla sanayi alanı. Bundan dolayı öğrencilerimiz çok şanslı. Biz, fakülte olarak geçtiğimiz yıllarda, 'Sektör Tümleşik Eğitim Sistemi'ne geçtik. Bu sistemde öğrencilerimiz haftanın bazı günleri okulda ders işlerken, bazı günlerinde de sanayi bölgesindeki protokolümüz olan işletmede uygulamalı olarak eğitim alıyor. Bu sayede hem öğrencimiz pratik bilgiye sahip oluyor hem de okulu bitince istihdam edilmesi daha kolay hale geliyor" diye konuştu.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
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