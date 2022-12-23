Akılalmaz detaylar! Sahte doktor Ayşe Özkiraz sadece ameliyata girmekle kalmamış

Türkiye'de haftalarca konuşulan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde yaklaşık 1 sene boyunca görev yaptığı, doktorlarla birlikte ameliyatlara girdiği ortaya çıktı. Ailesi dahil herkesi kandırmayı başaran Özkiraz, sahte doktor olduğu anlaşılınca 25 Kasım'da tutuklandı.

ÇOCUK DOKTORUNA KENDİSİNİ PRASTİSYEN HEKİM OLARAK TANITTI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Özkiraz'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. M.K'yi ziyaret ederek Çapa Tıp Fakültesinden birincilik ile mezun olarak pratisyen hekim olduğunu, Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği belirtildi.

ARKADAŞINI AMELİYAT ODASINA ALMIŞ

Tanık V.C'nin ifadesinde şüpheliyle sosyal medyadan tanıştığını, şüphelinin kendisini Çapa Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığını, zaman zaman Çerkezköy'e şüpheliyi ziyarete geldiğini, şüphelinin bu ziyaretlerde kendisini hastanede karşıladığını, bir kez de ameliyat odasına aldığını, zaman zaman yaptıkları görüntülü görüşmelerde ameliyat odasından görüntüler paylaştığını söylediği belirtildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Özkiraz'ın ikametinde yapılan aramalarda "ameliyathane dışında giyilmez" yazısı bulunan cerrahi kıyafet, doktor önlüğü, steteskoplar, damar yolu enjeksiyon ucu, enjeksiyon ucu, neşter, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartları, 2 adet adına düzenlenmiş İstanbul Tıp Fakültesi intorn doktor kimlik kartı, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi personel kartı, adına düzenlenmiş Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, adına düzenlenmiş Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Anabilimdalı Servisine ait kart, tıp kitapları ele geçirildiği iddianamede yer aldı.

AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Şüpheli Ayşe Özkiraz savunmasında 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, ailesinin sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdiğini söylediği aktarıldı.

"PASAJDA ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASTIRDIM"

Özkiraz savunmasında şunlara yer verdi: "Fatih Gazi Özel Kız Öğrenci Yurduna gidip Nurten isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmi belgeler istendi. İstenen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi beyan ettim. Yurda yerleştim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurda yerleştikten sonra soy ismini bilmediğim Sena ve Ayşe Süzen isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile kaldım. Okula girebilmek için İstanbul Eminönü semtinde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip girdim. Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiçbir yerde göstermedim."

"MUAYENELERİ İZLEDİM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşire ve personel olan kişilerle tanıştığını ve bunlara kendini doktor olarak tanıttığını aktaran Özkiraz, şu ifadeleri kullandı: "Bu kişilerle zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldim. 2021 yılının kasım ayı içerisinde annemin hastalanması üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirdim. Burada Necip Özdemir isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Birkaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim, acilde vakit geçirmek istediğimi söyledim. F. Ç. isimli doktor bana izin verdi. Acilde bulunduğum zaman zarfında hasta muayene etmedim. Ancak muayeneleri izledim. 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Çerkezköy'e geldim. Çocuk cerrahı olmak istediğim için Çocuk Cerrahı olan Dr. M.K'nin odasına gittim. Sekreter ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıttım. Bir süre sonra Dr. M.K ile görüştüm. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım, ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesini gösterdim.

"SARMALIN İÇERİSİNE GİRİP ÇIKAMADIM"

Dr. M.K yanına gidip gelebileceğimi söylemesi üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşların doktorları ile iletişim kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemlerini bizzat yaptım. Bu işlemlerden Dr. M.K'nin haberi vardı. 12 Kasım'da sekreter beni hastaneye çağırdı. Hastanede gerçek adımı, ne iş yaptığımı, ailemin nerede yaşadığını sordu. Akabinde yalan söylediğimi anladıklarını fark ettim. Sonra Dr. M.K. ile görüştüm her şeyin yalan olduğunu söyledim. Bu süre içerisinde kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Pişmanım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum."

AMELİYATLARDA HASTALARA DİKİŞ ATTI

İddianamede, şüpheli Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi. İddianamenin genel değerlendirme bölümünde Özkiraz'ın sadece hasta muayene etmekle kalmayıp bizzat ameliyatlara katılarak hastalar üzerinde dikiş işlemi yaptığının tespit edildiği, alınan savunmasında da bu hususu ikrar ederek ameliyattan sonra hastalara dikiş attığını beyan ettiği, ayrıca yine şüphelinin telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen görüntülerden, şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı, bu ameliyatların bir kısmının çocuk cerrahisi bölümü, bir kısmının ise kadın doğum hastalıkları bölümüne ait ameliyatlar olduğu tespitine yer verildi.

APANDİSİT VE DOĞUM AMELİYATINA GİRMİŞ

Görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu içerisinde bulunan görüntüler tetkik edildiğinde şüphelinin katılmış olduğu ameliyatlarda sezaryenle doğum ameliyatı, apandisit ameliyatı, yine ameliyat masasında yatan hastanın başında tek başına dikiş yaptığına dair görüntüler, şüphelinin üzerinde resmi kurum yaka kartı olduğu halde Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde çekilen fotoğrafı, diğer hastane personellerince şüpheliye eldiven giydirilip dezenfektan yaptırılarak ameliyata hazırlandığına ilişkin görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şehzade Mustafa Sevban Atalay, Özkiraz'ın "1219 sayılı Kanuna aykırılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması ve TCK'nın 53 maddesine kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkum olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.