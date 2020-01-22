Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki refüjlerin modern bir görünüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kente estetik açıdan görünüm kazandırmaya çalıştıklarını ve bu anlamda çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çiçek dikim işlemlerinin ardından refüjlerin etrafını kapatarak kente estetik bir görünüm sağlandığını aktaran Sarıkurt, kendi atölyelerinde üretilen ferforje korkulukların da refüjlerin çevresine monte edildiğini kaydetti.

İlçeyi daha güzel bir kent haline getirmek için için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Sarıkurt,"Kentimizi daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturmak için ekiplerimizle çalışıyoruz. Yeşil alanları çiçeklerle renklendiriyor, orta refüjlerin etrafını kapatarak Çorlu'muzun çehresini modern hale getirmek için emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak kışın dışarıda yaşamak zorunda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıktıklarını bildiren Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Soğuk kış günlerinde kentimizde yaşayan hiç kimsenin dışarıda yardıma muhtaç kalmaması en büyük arzumuz. Bu nedenle kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için el ele verdik. Bu soğuk havada kimseyi kimsesiz bırakmıyoruz."

AK Parti İl Başkanı Özcan'dan Çorlu Gazeteciler Derneğine ziyaret

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Özcan, bölgede çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Hem ilçemizde esnafımızı hem de basın mensuplarımızla görüşerek sorunları yakından görüp dinlemek istedik. 2023 yılına çok az bir süre kaldı. Bu şehri gelişmiş şehirler haline getirmemiz lazım. Bunlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Çorlu Devlet Hastanesinin araştırma hastanesi yapılması için işlemlerin başlatıldığını ifade eden Özcan, "İl Sağlık Müdürlüğümüz 150-200 civarında sağlık personeli alacak. Köyden dönen mahallelere sağlık evleri mart ya da nisan ayında gelecek. Sağlık Bakanlığı yönetmelik ile ilgili değişiklik yapacak ve Çorlu Devlet Hastanesi de araştırma hastanesine dönüşecek. Kısmetse 2020 yılı içinde belki de 1-2 ay içinde netlik kazanacak." diye konuştu.

Çerkezköy'de tiyatro oyunu sahnelendi

Sırp yazar Duşan Kovaçevic'in Yugoslavya'da kaleme aldığı "Profesyonel" isimli oyun, Çerkezköy'de sahnelendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu izleyiciler ilgiyle izledi.

Oyunculuklarını Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz'un yaptığı oyunu, Kaymakam Atilla Selami Abban, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat ve ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de izledi.